SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag 40,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,442 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,54 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 01.12.2025 auf 48,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 602,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at