SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 31,250 Anteile im Depot. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 25.04.2024 4 262,50 CHF wert, da der Schlussstand 136,40 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 326,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete BKW eine Marktkapitalisierung von 7,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at