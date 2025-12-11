SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BVZ-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BVZ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 574,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,741 BVZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1 100,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 914,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,47 Prozent gesteigert.

Am Markt war BVZ jüngst 216,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at