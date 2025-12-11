BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lukrative BVZ-Anlage?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BVZ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 574,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,741 BVZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1 100,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 914,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,47 Prozent gesteigert.
Am Markt war BVZ jüngst 216,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 100,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.