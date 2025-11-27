BVZ Aktie
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
BVZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BVZ-Anteile 735,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,605 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 14 557,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 070,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,58 Prozent angezogen.
BVZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 209,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
