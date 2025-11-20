BVZ Aktie
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das BVZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 885,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hat, hat nun 1,130 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 1 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,90 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 207,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
