SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BVZ-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 800,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,125 BVZ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,00 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 03.12.2025 auf 1 120,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,00 Prozent angezogen.

BVZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 211,25 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at