SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das BVZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 785,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,739 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 03.09.2024 11 847,13 CHF wert, da der Schlussstand 930,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 18,47 Prozent gleich.

Insgesamt war BVZ zuletzt 183,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at