Cicor Technologies-Investition im Blick 10.12.2025 10:04:06

SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,19 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Cicor Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,133 Cicor Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 762,59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 662,59 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 795,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

