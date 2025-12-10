Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Investition im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,19 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Cicor Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,133 Cicor Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 762,59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 662,59 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 795,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Cicor revises 2025 full-year guidance due to lower demand in Germany and adverse currency fluctuation while A&D related order intake remains strong (EQS Group)
|
10.12.25
|Cicor revidiert Jahresprognose 2025 aufgrund geringerer Nachfrage in Deutschland und ungünstiger Währungseffekte; A&D-Auftragseingang bleibt stark (EQS Group)
|
09.12.25
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)