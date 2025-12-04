Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Profitable Clariant-Investition?
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Clariant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Clariant-Aktie bei 15,67 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 638,213 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (7,20 CHF), wäre die Investition nun 4 595,13 CHF wert. Mit einer Performance von -54,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Clariant war somit zuletzt am Markt 2,39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Clariant