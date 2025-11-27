SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Clariant-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Clariant-Anteile an diesem Tag 15,55 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Clariant-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,325 Clariant-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 7,17 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460,89 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,91 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Clariant jüngst 2,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at