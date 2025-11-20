Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Lukrative Clariant-Investition?
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 14,44 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,925 Clariant-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,02 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 19.11.2025 auf 6,79 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 52,98 Prozent.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
16.11.25
|Swiss chemicals group Clariant warns of more production leaving Europe (Financial Times)
|
13.11.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
06.11.25