SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Clariant gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 14,44 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,925 Clariant-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,02 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 19.11.2025 auf 6,79 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 52,98 Prozent.

Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at