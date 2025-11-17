SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 72,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 138,313 COLTENE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (48,60 CHF), wäre das Investment nun 6 721,99 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 32,78 Prozent.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 290,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at