COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Langfristige Anlage
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 72,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 138,313 COLTENE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (48,60 CHF), wäre das Investment nun 6 721,99 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 32,78 Prozent.
Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 290,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
