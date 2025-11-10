COLTENE Aktie

COLTENE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 10.11.2025 10:03:57

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

COLTENE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die COLTENE-Anteile bei 77,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,887 COLTENE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 565,08 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Anteils am 07.11.2025 auf 43,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,49 Prozent abgenommen.

Insgesamt war COLTENE zuletzt 262,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COLTENE AGmehr Nachrichten