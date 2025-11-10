COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
COLTENE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die COLTENE-Anteile bei 77,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,887 COLTENE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 565,08 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Anteils am 07.11.2025 auf 43,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,49 Prozent abgenommen.
Insgesamt war COLTENE zuletzt 262,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
