DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler DOTTIKON ES-Einstieg? 17.12.2025 10:03:57

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden DOTTIKON ES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 260,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,385 DOTTIKON ES-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 126,15 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,15 Prozent.

DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AGmehr Nachrichten