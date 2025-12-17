DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Rentabler DOTTIKON ES-Einstieg?
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden DOTTIKON ES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 260,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,385 DOTTIKON ES-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 126,15 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,15 Prozent.
DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
