SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DOTTIKON ES-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 226,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 44,150 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 15 209,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 344,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,10 Prozent angezogen.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at