DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

Lohnendes DOTTIKON ES-Investment? 03.12.2025 10:04:23

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 20,44 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48,922 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 391,65 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 02.12.2025 auf 355,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 639,17 Prozent.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 4,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

