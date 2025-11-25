Emmi Aktie

Emmi-Anlage unter der Lupe 25.11.2025 10:03:41

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Emmi-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Emmi-Papier bei 421,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 2,372 Emmi-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 24.11.2025 1 705,81 CHF wert, da der Schlussstand 719,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,58 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 3,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

