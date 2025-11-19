Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Lohnende Feintool International-Investition?
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Feintool International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,250 Feintool International-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,25 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 18.11.2025 auf 9,48 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,75 Prozent.
Am Markt war Feintool International jüngst 136,96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|9,98
|1,22%
