SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades GAM-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 1,25 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 8 004,547 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 320,75 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 04.12.2025 auf 0,17 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 320,75 CHF entspricht einer negativen Performance von 86,79 Prozent.

Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 161,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at