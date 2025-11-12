Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Anlage im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 14,09 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,986 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 592,73 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 11.11.2025 auf 8,35 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,73 Prozent verringert.
Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 101,51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
