IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Lohnendes IVF HARTMANN-Investment?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren gekostet
Am 08.12.2020 wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 181,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die IVF HARTMANN-Aktie investiert, befänden sich nun 55,249 IVF HARTMANN-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 136,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 513,81 CHF wert. Mit einer Performance von -24,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte IVF HARTMANN einen Börsenwert von 324,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|IVF HARTMANN AG
|141,00
|0,71%
