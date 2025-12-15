SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in IVF HARTMANN gewesen.

Am 15.12.2015 wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 163,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,613 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie auf 137,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,00 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 16,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 328,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at