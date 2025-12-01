IVF HARTMANN Aktie
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die IVF HARTMANN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 115,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investierten, hätten nun 8,696 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 182,61 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 28.11.2025 auf 136,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,26 Prozent.
IVF HARTMANN war somit zuletzt am Markt 323,83 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
