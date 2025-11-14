SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Komax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Komax-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 242,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,322 Komax-Anteilen. Die gehaltenen Komax-Anteile wären am 13.11.2025 2 628,10 CHF wert, da der Schlussstand 63,60 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 73,72 Prozent gleich.

Der Marktwert von Komax betrug jüngst 317,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

