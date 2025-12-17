lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Profitables lastminutecom-Investment?
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet
Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,78 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 532,481 lastminutecom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 709,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 134,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
