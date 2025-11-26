SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren verloren

lastminute.com Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 381,679 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 12,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 694,66 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,05 Prozent verringert.
lastminutecom war somit zuletzt am Markt 132,63 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
