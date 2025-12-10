SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 16,50 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,606 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 757,58 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 09.12.2025 auf 12,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24,24 Prozent.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128,29 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at