lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables lastminutecom-Investment? 10.12.2025 10:04:06

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 16,50 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,606 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 757,58 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 09.12.2025 auf 12,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24,24 Prozent.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128,29 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu lastminute.com N.V.mehr Nachrichten