SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Index-Performance im Blick
|
09.12.2025 17:59:03
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent tiefer bei 17 768,45 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,248 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,067 Prozent auf 17 821,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 833,09 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 17 847,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 749,70 Einheiten.
SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der SPI bei 16 974,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der SPI mit 17 025,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 669,16 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14,50 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 853,14 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 8,42 Prozent auf 0,82 CHF), Feintool International (+ 5,66 Prozent auf 9,70 CHF), DocMorris (+ 4,61 Prozent auf 5,57 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,23 Prozent auf 20,20 CHF) und lastminutecom (+ 3,31 Prozent auf 12,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-8,82 Prozent auf 0,93 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 98,00 CHF), GAM (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), Orior (-4,44 Prozent auf 11,18 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-3,63 Prozent auf 46,74 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 615 740 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,907 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
