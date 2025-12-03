lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Profitable lastminutecom-Anlage?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren verloren
Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,75 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,843 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (12,05 CHF), wäre die Investition nun 94,51 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von lastminutecom belief sich zuletzt auf 127,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
