Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Rentables Leclanche (Leclanché SA)-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Leclanche (Leclanché SA)-Papier bei 0,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 495,050 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die gehaltenen Leclanche (Leclanché SA)-Papiere wären am 11.11.2025 69,31 CHF wert, da der Schlussstand 0,14 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,69 Prozent verringert.
Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 171,35 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)mehr Nachrichten
|
12.11.25
|SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Leclanché and CINEA Sign €74.2 Million Grant Agreement to Support Sustainable Battery Production in Europe (EQS Group)
|
10.11.25
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)