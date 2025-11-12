SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leclanche (Leclanché SA)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Leclanche (Leclanché SA)-Papier bei 0,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 495,050 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die gehaltenen Leclanche (Leclanché SA)-Papiere wären am 11.11.2025 69,31 CHF wert, da der Schlussstand 0,14 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,69 Prozent verringert.

Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 171,35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at