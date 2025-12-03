SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 690,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0,592 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 191,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 323,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 80,89 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 366,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

