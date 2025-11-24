Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Lukratives Lindt-Investment? 24.11.2025 10:04:16

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verdienen können.

Am 24.11.2024 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10 020,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,100 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 1 189,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 920,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 27,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 770,00 1,19% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

