Mobimo Aktie

Mobimo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 10.12.2025 10:04:06

SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Mobimo-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 262,23 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 3,813 Mobimo-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 350,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 334,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,47 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Mobimo einen Börsenwert von 2,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mobimo AGmehr Nachrichten