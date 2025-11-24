Molecular Partners Aktie

Molecular Partners

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Molecular Partners-Investition im Blick 24.11.2025 10:04:16

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Molecular Partners-Investment verlieren können.

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Molecular Partners-Papier an diesem Tag 21,50 CHF wert. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,512 Molecular Partners-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 143,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,09 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,63 Prozent.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 115,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


