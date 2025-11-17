Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Rentabler Molecular Partners-Einstieg?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,46 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,480 Molecular Partners-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,63 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 14.11.2025 auf 3,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,37 Prozent.
Insgesamt war Molecular Partners zuletzt 127,18 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
