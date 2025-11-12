SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie gebracht.

Die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,30 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7 692,308 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 109 846,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,28 CHF belief. Mit einer Performance von +998,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 284,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at