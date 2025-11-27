SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 83,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,048 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Orell Fuessli-Aktien wären am 26.11.2025 1 379,52 CHF wert, da der Schlussstand 114,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,95 Prozent.

Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at