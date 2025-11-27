Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Investition
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 83,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,048 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Orell Fuessli-Aktien wären am 26.11.2025 1 379,52 CHF wert, da der Schlussstand 114,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,95 Prozent.
Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orell Fuessli AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Orell Füssli präsentiert strategische Prioritäten bis 2028 (EQS Group)
|
11.11.25
|Orell Füssli Presents Strategic Priorities until 2028 (EQS Group)
|
06.11.25
|SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25