SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Orior-Aktie betrug an diesem Tag 82,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investierten, hätten nun 12,077 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 55,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 672,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,73 Prozent verringert.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 364,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at