SPI-Wert Orior-Aktie: Über diese Dividende können sich Orior-Aktionäre freuen

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Orior.

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel Orior am 23.05.2024 eine Dividende in Höhe von 2,51 CHF beschlossen. Damit wurde die Orior-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,400 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Orior beträgt 16,34 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,28 Prozent.

Orior- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum SIX-Schluss ging der Orior-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 66,70 CHF aus dem Handel. Der Orior-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Orior-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Orior weist für 2023 eine Dividendenrendite von 3,48 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,41 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Orior-Aktienkurs via SIX um 12,70 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 7,25 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Orior

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,52 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,76 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten der Orior-Aktie

Orior ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 432,037 Mio. CHF. Orior verfügt über ein KGV von aktuell 19,00. Der Umsatz von Orior betrug in 2023 643,090 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3,80 CHF.

Redaktion finanzen.at