SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Peach Property Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,175 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18,32 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Anteils am 10.12.2025 auf 5,77 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 18,32 CHF entspricht einer negativen Performance von 81,68 Prozent.

Peach Property Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 322,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at