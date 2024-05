SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PolyPeptide-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,89 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 125,172 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 29,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 629,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,70 Prozent abgenommen.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 998,46 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Papiers fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PolyPeptide-Anteils lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at