SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Relief Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Relief Therapeutics-Aktie gebracht.

Relief Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,60 CHF. Bei einem Relief Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,365 Relief Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 2,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 235,71 CHF wert. Damit wäre die Investition um 76,43 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Relief Therapeutics einen Börsenwert von 36,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

