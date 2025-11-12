Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
Lukrative Sandoz-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Sandoz-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sandoz-Anteile an diesem Tag 39,76 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sandoz-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,515 Sandoz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,42 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 11.11.2025 auf 54,64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,42 Prozent.
Die Erstnotiz der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Das Sandoz-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
