SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 26.11.2015 wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Schweizerische Nationalbank-Anteile an diesem Tag bei 1 110,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,090 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 332,43 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 25.11.2025 auf 3 690,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 232,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 362,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at