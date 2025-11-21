SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 21.11.2024 wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 52,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,231 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 036,54 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 20.11.2025 auf 53,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 830,75 Mio. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at