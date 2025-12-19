Sensirion Aktie
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sensirion-Papier bei 53,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 188,679 Sensirion-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 11 094,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,80 CHF belief. Mit einer Performance von +10,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Sensirion jüngst 891,44 Mio. CHF wert. Die Sensirion-Aktie wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Sensirion-Anteils bei 45,15 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
