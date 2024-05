SPI-Wert SIG Combibloc-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Combibloc von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in SIG Combibloc-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.05.2023 wurden SIG Combibloc-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Combibloc-Aktie investiert hat, hat nun 39,370 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SIG Combibloc-Papiers auf 19,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 757,87 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,21 Prozent.

SIG Combibloc war somit zuletzt am Markt 7,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at