SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Swatch (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,86 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 21,340 Swatch (N)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.12.2023 auf 45,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at