SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vetropack A-Anteile an diesem Tag bei 30,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 326,797 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Papiere wären am 28.11.2025 7 287,58 CHF wert, da der Schlussstand 22,30 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,12 Prozent abgenommen.

Am Markt war Vetropack A jüngst 442,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at