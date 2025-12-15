Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Rentable Vetropack A-Anlage?
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 29,070 Vetropack A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 591,57 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 12.12.2025 auf 20,35 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,84 Prozent verringert.
Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 403,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Vetropack Holding AG Act nom -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|21,35
|2,40%