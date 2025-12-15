SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 29,070 Vetropack A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 591,57 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 12.12.2025 auf 20,35 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,84 Prozent verringert.

Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 403,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at